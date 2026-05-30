Farul și Chindia dispută duminică, de la ora 20:30, la Ovidiu, returul confruntării pentru menținerea / promovarea în Superliga României.

Trei absențe la Farul pentru înfruntarea cu Chindia, din barajul de menținere/promovare în Superliga României

"Seria negativă din ultima perioadă a făcut ca trupa pregătită de Flavius Stoican să fie nevoită să dispute o dublă manșă de baraj cu divizionara secundă Chindia Târgoviște pentru menținerea în Superligă", scrie site-ul formației patronate de Gică Popescu. În urmă cu o săptămână, Farul a remizat, scor 3-3 la Târgoviște, la capătul unei încleștări extrem de spectaculoasă.

"Jovan Markovic este singura absență certă, atacantul care a adus egalarea în partida tur accidentându-se la unul din antrenamentele din această săptămână. Cu unele probleme medicale se confruntă și Bogdan Țîru, dar fundașul central are șanse bune de a fi recuperat până la ora partidei. În rest, vor rămâne în afara lotului Cristi Ganea și Lucas Pellegrini, în continuare accidentați", scrie site-ul "Marinarilor".

Ce spune Flavius Stoican

Flavius Stoican încearcă să o mențină pe Farul în eșalonul de elită al fotbalului românesc.

"În ce privește starea de spirit la acest moment, îi văd pe băieți conectați, focusați, echilibrați, ambițioși. Ceea ce îmi dă încredere că meciul de duminică va fi unul în care vom da totul. Înclin să cred că își vor face simțită prezența prin realizări, în special Alibec, Ișfan, Tănasă, Radaslavescu. Așa simt, îi văd la antrenament.

Dar vreau să fim atenți și pe faza defensivă și sunt convins că vom face mult mai puține greșeli. Sper să ne bucurăm la final. În ce privește lotul, de ultimă oră, s-a accidentat Markovic, care marcase în tur. Era pe un drum bun, din toate punctele de vedere. De asemenea, Țîru are o problemă la gleznă și lipsește și Ganea. În rest, ceilalți jucători sunt apți. Ganea a fost oprit pentru moment de la efort, e o problemă mai veche, la inimă. Următorul control e peste câteva zile" a declarat Flavius Stoican, potrivit Ziua de Constanța.