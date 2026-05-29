Farul Constanța traversează unul dintre cele mai dificile momente din ultimii ani, iar situația echipei lui Gică Hagi a fost analizată dur de Ilie Poenaru.

Fostul antrenor de la Chindia Târgoviște s-a declarat surprins de nivelul arătat de constănțeni în barajul pentru menținerea în SuperLigă.

După un sezon foarte slab, în care a ratat play-off-ul și a avut mari probleme și în play-out, Farul a încheiat grupa de retrogradare pe locul 7, cu 25 de puncte, la egalitate cu Hermannstadt și Petrolul. Constănțenii au obținut o singură victorie în play-out, alături de trei remize și cinci înfrângeri.

Astfel, echipa lui Hagi a ajuns să joace barajul pentru menținerea în Liga 1 împotriva Chindiei Târgoviște. Prima manșă, disputată la Târgoviște, s-a terminat spectaculos, 3-3, iar returul este programat duminică, 31 mai, la Constanța, de la ora 20:30.

Ilie Poenaru: „Farul nu mai are valoare”

Ilie Poenaru, demis de la Chindia în luna aprilie, a recunoscut că a urmărit cu emoții partida și că a ținut cu foștii săi elevi. În același timp, tehnicianul a criticat dur situația de la Farul.

„Am avut niște momente pozitive, am încercat să transmit energia mea jucătorilor, cu care eu am lucrat foarte bine și de care am fost foarte mulțumit. M-am bucurat pentru ei, pentru că au realizat că au o șansă mare. Mi-a fost teamă puțin când am văzut că joacă cu Farul, o echipă bună, cu jucători buni, decisivi. Dar Chindia a dominat în mare parte meciul, a condus jocul, iar asta m-a bucurat. Mă uit la Farul acum, este ceva înfricoșător. Pentru o echipă care a luat campionatul doar în urmă cu câțiva ani, la ce probleme sunt acolo… Se vede de când a plecat Gică. Cu tot respectul pentru restul, Farul nu mai are valoare, nu mai are calitate, nu a mai produs jucători.

Eu am avut trei obiective într-un campionat. La început era clasarea pe locurile 1-10, așa am plecat la drum, apoi, după o evoluție foarte bună în toamnă, s-a schimbat în clasarea în play-off. Am reușit asta și apoi a venit imediat obiectivul locul 2. Asta pentru că intrasem la doar câteva puncte în urma lui Sepsi OSK.

Liga 2 este foarte grea, există o diferență mare de tactică, de intensitate și de dueluri față de prima ligă”, a spus Poenaru pentru sptfm.ro.

Ilie Poenaru este liber de contract după despărțirea de Chindia Târgoviște, produsă pe 10 aprilie 2026. De-a lungul carierei, tehnicianul le-a mai antrenat pe Academica Clinceni, Gaz Metan Mediaș, UTA Arad, FC Voluntari sau Concordia Chiajna.