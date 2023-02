După această înfrângere „lupii galbeni” au ratat șansa să o egaleze pe Sepsi OSK în clasament. Covăsnenii ocupă ultima poziție de play-off, cel puțin pentru moment, cu 33 de puncte.

Cum a comentat Constantin Budescu umilința de la Botoșani

Atacantul Petrolului Ploiești, Constantin Budescu, a vorbit în urma jocului devastator făcut de elevii lui Nae Constantin de la Botoșani, evidențiind că obiectivul rămâne salvarea de la retrogradare.

„N-a mers nimic. Am început meciul de la 0-2 și de acolo am mai încercat să jucăm, dar la fiecare contraatac primeam gol. Din păcate, nu am obținut nimic din această seară. Sperăm că pe viitor o să obținem puncte și să ne atingem obiectivul, să ne salvăm de la retrogradare.

Toate meciurile pe care o să le avem o să fie grele. Suntem într-o situație delicată. Nu reușim să obținem puncte. Sperăm în viitor că la un meci de acasă vom face acest lucru”, a spus Constantin Budescu după eșecul usturător cu FC Botoșani.

FC Botoșani - Petrolul Ploiești 5-0

Gazdele au început recitalul golurilor în secunda 55. Mailat a deblocat tabela, iar Roman a majorat diferența trei minute mai târziu (minutul 4). Dragu a dus scorul la 3-0, iar FC Botoșani a intrat la vestiare mai încrezătoare ca niciodată.

În partea a doua a meciului, Sebastian Mailat a înscris golul patru. VAR-ul a intervenit, însă a validat în cele din urmă reușita fotbalistului de la FC Botoșani, după o așteptare de șapte minute.

Opt minute de prelungire au fost dictate de arbitrul Horațiu Feșnic și arătate de la margine. La ultima fază, gazdele au obținut o lovitură de la 11 metri, iar Seroni și-a trecut și el numele pe tabelă.