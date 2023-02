Turcia şi Siria au fost zguduite de un seism cu magnitudinea de 7.8 grade pe scara Richter, ce a provocat peste 1.500 de morți și 600 de răniți.

Cutremurul a avut loc la ora locală 4:17 (1:17 GMT) şi a avut epicentrul în apropierea oraşului turc Gaziantep, nu departe de graniţa cu Siria. Mai mult, seismul s-a produs la o adâncime de circa 18 kilometri, după cum a anunţat Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS).

Alexandru Maxim, informat de cutremurul din Turcia

Tragicul eveniment nu l-a prins în Gaziantep pe Alexandru Maxim (32 ani). Internațional român a profitat de cele două zile libere și a zburat până în Germania. Însă este conectat cu se întâmplă în Turcia și a precizat că, deocamdată, situația este foarte gravă.

„Sunt bine, în Germania, am avut etapă și apoi două zile liber, așa că am venit în Germania. În Turcia e haos... Am vorbit la telefon cu oameni de acolo și mi-au spus că sunt în stradă de la ora 04:30. Dorm prin săli de sport, n-au voie să intre în apartamente. Cei care stau la casă sunt mai OK...”, a declarat Alexandru Maxim pentru gsp.

Dorinel Munteanu, speriat de cutremurul din Turcia

Aflat în cantonament în Turcia cu Oțelul Galați, Dorinel Munteanu (54 ani) a resimțit din plin cutremurul. Tehnicianul s-a speriat când a văzut cu mai multe obiecte din cameră au început să se miște.

„Am resimțit foarte, foarte puternic. În jurul orei 4, ora locală, 4 și un sfert, cam 40-45 de secunde a fost cutremurul și ce pot să spun, ne-am trezit, s-au mișcat toate din cameră. Inclusiv paharele de pe masă. S-a simțit foarte, foarte bine, dar, din fericire, nu a fost niciun incident în toată zona noastră de aici.

Au fost puțini speriați (n.r. jucătorii), este clar, dar sunt convins că au trecut cu bine. Suntem alături de cei care au avut probleme sau au suferit după urma cutremurului.

(vă schimbă cutremurul cu ceva programul?) Nu, deocamdată nu. Sper să nu mai fie nimic grav. Nu se schimbă cu nimic. Mai avem câteva zile, stăm până joi, iar vineri ne întoarcem în țară. Sper că până atunci nu o să mai fie niciun incident ce acest fel”, a reacționat Dorinel Munteanu pentru Știrile Pro TV.