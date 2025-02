Marius Șumudică a fost extrem de nervos după meci. Mai întâi, a intrat pe teren să-l confrunte direct pe ”centralul” Adrian Cojocaru, clipe în care a fost cu greu stăpânit de staff-ul tehnic al giuleștenilor.



Ulterior, la flash-interviu, a ”explodat”. A făcut praf arbitrajul. Iar tirada a continuat și la conferința de presă susținută după meci.



Tunete și fulgere la conferința lui Marius Șumudică: mesaje pentru Vassaras și Emil Boc. ”Sunt foarte nervos”



”Un meci aprig disputat, între două echipe bune. Consider că un rezultat de egalitate era echitabil. Astăz chiar am jucat bine, am avut ocazii. Am venit să jucăm fotbal. Dar, din păcate, sunt niște lucruri pe care nu le înțeleg.



Până acum, de când am revenit în fotbalul românesc, nu am vorbit despre arbitraj. Și nici nu aș fi dorit să o fac. Nu știu ce se întâmplă dacă vorbesc despre arbitraj”, și-a început Marius Șumudică discursul în cadrul conferinței de presă.



Tehnicianul Rapidului a evidențiat că nu înțelege cum, la faza din minutul 83, când Cristi Manea a fost călcat în interiorul careului, nu a intervenit VAR-ul. Șumudică i-a cerut explicații lui Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor din cadrul Federaței Române de Fotbal.



Pe deasupra, Marius Șumudică a trimis săgeți și către primarul orașului Cluj, Emil Boc, un aprig susținător al ”șepcilor roșii”, lideri în momentul de față în SuperLiga României cu 44 de puncte.



”Cu tot respectul pentru toți analiștii, pentru toți oamenii ăștia care au fost mari arbitrii. Mă refer aici la domnul Crăciunescu, Avram, Porumboiu. Care vreți voi. Dacă mie îmi spuneți că nu este penalty la Manea, atunci nu mai e niciun penalty niciodată.



Nu am nimic cu U Cluj, le doresc baftă în continuare, dar îmi doresc și eu arbitrajele pe care le are U Cluj. Mi le-aș dori... Doamne, ce mi le-aș dori! La meciul cu Buzău, săracul i-a făcut make-up unuia, i-a dat cu puțin fard și imediat s-a dus la VAR. Penalty.



Astăzi, la noi, îl calcă de la spate. Nu am văzut în viața vieții mele. Călcat! Dacă vedeți ce picior are Manea... călcat de la spate... nu se duce nici măcar la VAR. Păi, pentru ce am inventat VAR-ul ăsta? Pentru ce?



Nu se poate așa ceva. Acum e mai rău ca înainte, domnilor. Eu nu am nimic. Domnul Vassaras, toți cei care... Nu vreau să fiu suspendat, nu vreau. Dar vreau să am și eu un răspuns. Ce s-a discutat în camera VAR, ce i s-a comunicat arbitrului. Pentru că Rapidul a venit să-și apere corect șansele, dar cred că sunt două lucruri care pe mine mă fac să-mi pun semne mari de întrebare.



Unul: în continuare, sintagma 'Suntem împotriva tuturor'. Eu de când am revenit la Rapid nu am avut o greșeală PRO în favoarea noastră. În patru luni de zile, o dată nu am avut un ajutor! Mic, mic! Astăzi... Îmi era și jenă. Au ajuns să ascundă mingile. Nu mai dădeau mingile. Nu a prelungit extra peste cele șase minute. Au alergat jucătorii mei să ia mingile. Pasau de la unii la ceilalți. Pe cuvântul meu.



Oameni buni. Vă lăudați că Clujul e cel mai tare oraș. Că sunt oameni corecți. Domnule Boc, care sunteți alături de echipa asta, ați făcut lucruri minunate în orașul ăsta, organizați fotbal, tenis, tot. Opriți-vă, domnilor, toți care sunteți în jurul acestei echipe. O să ajungeți să fiți huliți. Cu tot respectul pentru acest club. Nu se poate așa ceva! Ce s-a întâmplat astăzi a fost total în favoarea lui U și total în defavoarea Rapidului. Și cu asta am terminat, nu vreau să vorbesc mai mult, că sunt foarte nervos”, a răbufnit Marius Șumudică.

#FOTO: Faza controversată din ”U” Cluj - Rapid