Petrolul Ploiești s-a deplasat pe terenul lui CS Mioveni, în primul meci oficial din 2023. „Lupii galbeni” au fost învinși de gazde, grație golului înscrie de Bogda Rusu (32 ani), în minutul 10.

Însă, partida putea deveni mai ușoară pentru Nicolae Dică (42 ani) și elevii săi în minutul 40, când Constantin Budescu (33 ani) a fost iertat de eliminare de către Rareș Vidican. Mijlocașul ofensiv a avut o intervenție periculoasă cu talpa asupra lui Shquill Sno (27 ani), pentru care a primit doar cartonașul galben.

Decizia l-a indignat pe Ion Crăciunescu (70 ani). Fostul arbitru internațional a precizat că nu înțelege deloc cum a cântărit Vidican faza și l-a sfătuit să îmbrățișeze altă meserie.

„Nu ai cum să nu dai roșu decât dacă te cheamă Vitidan. Nu știu cum a devenit arbitru. Dacă nu vezi o astfel de fază cu talpa directă, de sus în jos?! Nu există altă culoare decât roșu! Poate nu a avut voie să dea roșu în acest meci. Pentru orice lucru trebuie să găsești o explicație.

Este Liga 1, domne! Un arbitru de Liga 1 să tolereze așa ceva... n-ai cum! Uitați-vă la ce distanță e el, a văzut foarte bine. Tu să tolerezi așa ceva și să spui că e de galben... Du-te, frate, și rupe-ți carnetul și lasă-te!”, a declarat Ion Crăciunescu la DigiSport.

Explicația lui Constantin Budescu, după intrarea cu talpa

La flash-interviu, jucătorul Petrolului a recunoscut că intervenția sa putea fi taxată roșu. Însă, Constantin Budescu a ținut să clarifice că intrarea nu a fost atât de puternică.

„Se putea da roșu, dar nu am fost direct pe genunchiul lui cu o forță foarte mare, dar am avut piciorul ridicat și l-am atins. Se putea da și roșu, cum se putea da și penalty la noi. Per total, sunt echitabile fazele”, a declarat Constantin Budescu la finalul meciului.

În urma acestei victorii, argeșenii rămân tot pe ultimul loc, cu 12 puncte. În timp ce Petrolul Ploiești ocupă poziția a șaptea, cu 30 de puncte.