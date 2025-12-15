Cine arbitrează Unirea Slobozia – FCSB! Alegere interesantă făcută de CCA

Cine arbitrează Unirea Slobozia – FCSB! Alegere interesantă făcută de CCA Superliga
FCSB va juca împotriva Unirii Slobozi, luni, de la 20:30, LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Arbitrii Marian Barbu şi Vlad Baban vor conduce la centru partidele care se vor disputa, luni, în etapa a 20-a a Superligii.

Brigăzile de la cele două confruntări

Marian Barbu va conduce meciul de la Ovidiu, dintre Farul și UTA, în timp ce Vlada Baban se va afla la centrul partidei Unirea Slobozia - FCSB.

Farul Constanţa – UTA Arad, ora 17:30

  • Arbitri: Marian Barbu – Mircea Mihail Grigoriu, Adrian Vornicu – Mihai Ene
  • Arbitri VAR: Iulian Dima, Vasile Marinescu
  • Observatori: Corneliu Fecioru, Bogdan Buhuş

Unirea Slobozia – FCSB, ora 20.30

  • Arbitri: Vlad Baban – Mihai Marius Marica, Daniel Mitruţi – Eduard Ioniţă
  • Arbitri VAR: Sorin Costreie, Stelian Slabu
  • Observatori: Eduard Dumitrescu, Constantin Stătescu

MM Stoica: „Bîrligea are piciorul mai vânăt decât cerul lui Bacovia”

Deși Gigi Becali lăsase de înțeles că Bîrligea ar putea reveni rapid și chiar să joace în derby-ul cu Rapid, Mihai Stoica a infirmat categoric acest scenariu

Președintele CA al campioanei a explicat că accidentarea este mult mai gravă decât se credea inițial și că fotbalistul este aproape sigur OUT până la finalul anului.

„Sunt șanse minime ca Bîrligea să mai joace anul acesta. Șanse mici, mici, mici. Are o entorsă foarte gravă și abia acum două zile și-a scos cizma. Piciorul lui e mai vânăt decât cerul lui Bacovia. Da, cred că e an încheiat pentru el”, a declarat Mihai Stoica la Fanatik.

Femeia pentru care DiCaprio a spus „adio” limitei de vârstă. Cum arată modelul care i-a anulat faimoasa teorie. GALERIE FOTO
Ladislau Boloni rupe tăcerea despre oferta de la FCSB: &bdquo;M-a sunat MM Stoica! Nu m-ar deranja să lucrez cu Gigi&rdquo;
Gigi Becali, dat pe spate de un jucător de la FCSB: &bdquo;Poate juca oric&acirc;nd și la Real Madrid, și la Barcelona&rdquo;
S-au bătut pe el FCSB și Dinamo! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat cu transferul: &bdquo;Au fost mai multe oferte&rdquo;
&bdquo;Naufragiatul&ldquo;: Drama fotbalistică a lui Stanciu, fostul căpitan al Rom&acirc;niei
C&acirc;te meciuri, at&acirc;tea goluri pentru Cătălin Itu &icirc;n Bulgaria!
Gigi Becali se cere șef la SRI: &bdquo;Intru doar &icirc;n condițiile astea!&rdquo;
Cu ce problemă se va confrunta FCSB după fereastra de achiziții din iarnă. Dilema lui Ilie Dumitrescu și reacția lui Gigi Becali
Florin Prunea a dat verdictul despre cea mai controversată fază a meciului Hermannstadt - Craiova: &bdquo;E penalty!&rdquo;
Presa din Italia a reacționat imediat ce Interul lui Cristi Chivu a devenit lider &icirc;n Serie A

Antrenorul căutat cu disperare de Gigi Becali: I-am dat 100 de telefoane și nu &icirc;mi răspunde!

Olandezii dau lovitura cu Dennis Man: &rdquo;Nu mai puțin de 13 milioane de euro!&rdquo;

CSM București, &icirc;n Final Four, după opt ani? Crina Pintea s-a pronunțat asupra șanselor de calificare

S-au bătut pe el FCSB și Dinamo! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat cu transferul: &bdquo;Au fost mai multe oferte&rdquo;

OUT p&acirc;nă &icirc;n 2026! MM Stoica a făcut anunțul: &bdquo;Are piciorul mai v&acirc;năt dec&acirc;t cerul lui Bacovia&rdquo;

&bdquo;Naufragiatul&ldquo;: Drama fotbalistică a lui Stanciu, fostul căpitan al Rom&acirc;niei
C&acirc;te meciuri, at&acirc;tea goluri pentru Cătălin Itu &icirc;n Bulgaria!
Cristi Chivu a ieșit la atac după victoria cu Genoa: &bdquo;Acum 5 luni ziceau că terminăm pe 10!&rdquo;
Cu ce problemă se va confrunta FCSB după fereastra de achiziții din iarnă. Dilema lui Ilie Dumitrescu și reacția lui Gigi Becali
Presa din Italia a reacționat imediat ce Interul lui Cristi Chivu a devenit lider &icirc;n Serie A
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Adrian Mihalcea a explodat după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: Să mă ierte Dumnezeu!
Unirea Slobozia - Petrolul 1-2 | Lupii galbeni i-au dovedit pe băieții lui Adrian Mihalcea
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se &icirc;nt&acirc;mplă la Rapid: E &icirc;ngrijorător!
Femeia pentru care DiCaprio a spus &bdquo;adio&rdquo; limitei de v&acirc;rstă. Cum arată modelul care i-a anulat faimoasa teorie. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

Cel mai mic oraș din lume are 100 de metri lungime și 50 de locuitori. Se află la 12 ore cu mașina de Rom&acirc;nia

Acuzațiile grave ale judecătoarei Raluca Moroșanu la adresa conducerii Curții de Apel București: &bdquo;Suntem ca &icirc;ntr-un SRL&rdquo;

