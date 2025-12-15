Cine arbitrează Unirea Slobozia – FCSB! Alegere interesantă făcută de CCA

Arbitrii Marian Barbu şi Vlad Baban vor conduce la centru partidele care se vor disputa, luni, în etapa a 20-a a Superligii.
Brigăzile de la cele două confruntări
Marian Barbu va conduce meciul de la Ovidiu, dintre Farul și UTA, în timp ce Vlada Baban se va afla la centrul partidei Unirea Slobozia - FCSB.
Farul Constanţa – UTA Arad, ora 17:30
- Arbitri: Marian Barbu – Mircea Mihail Grigoriu, Adrian Vornicu – Mihai Ene
- Arbitri VAR: Iulian Dima, Vasile Marinescu
- Observatori: Corneliu Fecioru, Bogdan Buhuş
Unirea Slobozia – FCSB, ora 20.30
- Arbitri: Vlad Baban – Mihai Marius Marica, Daniel Mitruţi – Eduard Ioniţă
- Arbitri VAR: Sorin Costreie, Stelian Slabu
- Observatori: Eduard Dumitrescu, Constantin Stătescu