Cine arbitrează Unirea Slobozia – FCSB! Alegere interesantă făcută de CCA

Marian Barbu va conduce meciul de la Ovidiu, dintre Farul și UTA, în timp ce Vlada Baban se va afla la centrul partidei Unirea Slobozia - FCSB.

MM Stoica: „Bîrligea are piciorul mai vânăt decât cerul lui Bacovia”

Deși Gigi Becali lăsase de înțeles că Bîrligea ar putea reveni rapid și chiar să joace în derby-ul cu Rapid, Mihai Stoica a infirmat categoric acest scenariu



Președintele CA al campioanei a explicat că accidentarea este mult mai gravă decât se credea inițial și că fotbalistul este aproape sigur OUT până la finalul anului.



„Sunt șanse minime ca Bîrligea să mai joace anul acesta. Șanse mici, mici, mici. Are o entorsă foarte gravă și abia acum două zile și-a scos cizma. Piciorul lui e mai vânăt decât cerul lui Bacovia. Da, cred că e an încheiat pentru el”, a declarat Mihai Stoica la Fanatik.

