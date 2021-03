Tupeu MAXIM pentru Popescu! A luat numarul 10, s-a certat cu Oprita si l-a scos din minti pe capitanul Stelei! Ce a facut jucatorul BIJUTERIE al FCSB la derby-ul cu Steaua

Octavian Popescu a fost trimis de Becali in C sa bata Steaua!

Mijlocasul ofensiv de 18 ani n-a fost insa la cea mai buna aparitie in tricoul FCSB. Popescu nu s-a remarcat prin nicio actiune in stilul celor pe care le reuseste in Liga 1. Mai mult, s-a luat de Oprita in repriza a doua, primind galben, apoi a intrat intr-o disputa cu Valentin Barbulescu, liderul Stelei.

"Fotbalistii tineri au niste figuri... Au o aroganta pe care n-o inteleg. E treaba lui. Am discutat si in privat, i-am zis sa creasca bine, ca asta e cel mai important lucru. Nu prea l-am vazut azi, cred ca nu prea are chef de liga a 3-a. Sa stea acolo unde e locul lor sau unde cred astia ca e locul lor", a comentat Barbulescu la finalul meciului.

Popescu a purtat numarul 10 la FCSB 2. Becali ii pregateste acelasi tricou si la prima echipa. Popescu il va prelua de la Tanase dupa ce actualul golgeter al primei echipe va prinde transferul pe care-l viseaza.