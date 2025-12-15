Latifundiarul din Pipera susține că a fost tatonat de servicii, dar susține că ar accepta o funcție de conducere doar dacă ar deține controlul absolut.



Finanțatorul campioanei a vorbit la Digi Sport despre mecanismele din justiție și influența serviciilor secrete. Becali a lăsat să se înțeleagă că au existat în ultima vreme tentative de a-l apropia de sistem, însă a pus condiții drastice care i-au făcut pe doritori să facă un pas în spate.



„Păi, bă, stai, dom’le, că e hotărâre judecătorească. Care? La judecători vagabonzi? Lumea nebună poate să spună ce vrea ea. Dar uite cum face Dumnezeu! Dacă ar fi un sistem, eu intru doar dacă îl conduc eu. Toți la ordinele mele, numai așa. Cam apelează la mine, dar eu le spun că trebuie să conduc eu milimetric tot. Păi nu, că este coruptibil. Acum trebuie să iei lucrurile cum se întâmplă”, a spus Gigi Becali, la România TV.



„România nu o să fie a lui Talpan niciodată!”



Discuția despre justiție i-a trezit amintiri neplăcute omului de afaceri. Becali a făcut o paralelă cu condamnarea sa din 2013, pe care o consideră și astăzi, în 2025, o execuție comandată. Latifundiarul din Pipera a ținut să sublinieze că a supraviețuit tentativelor de a fi eliminat din viața publică și a lansat un nou atac la adresa juristului CSA, Florin Talpan.



„Pedeapsa mea de trei ani și jumătate a fost cu adaos. Pentru că ți-au furat mașina trebuia să nu iei mașina înapoi, trebuia să o lași la hoți. Asta e judecată? Unde ai văzut să stai sechestrat în bar cu whiskey și cafea? Au niște cozi de topor care au rămas de pe vremuri…cinci la sută judecători. Altfel mă executau iar, au încercat, nu au mai putut. Vă spun ceva, România nu o să fie a lui Talpan niciodată! Oricâte nenorociri ar fi”, a mai spus Becali.

