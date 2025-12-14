Ladislau Boloni, tehnicianul care l-a lansat în fotbalul mare pe Cristiano Ronaldo, are în CV echipe precum Sporting, Standard Liege sau AS Monaco.



Ladislau Boloni a explicat că a fost contactat în trecut de Mihai Stoica, managerul general al campioanei, discuția având loc în perioada în care echipa purta încă numele de Steaua. Reputatul tehnician susține că stilul vulcanic al lui Gigi Becali nu ar fi reprezentat un impediment pentru el.



„Nu știu cât de serios a putut să fie apelul lui Stoica, de la FCSB. M-a sunat odată, dar, cum să spun? Deja era Gigi Becali, cu care știți că nu am neapărat un contact pozitiv. Totuși, pe mine asta nu m-ar deranja, ca să pot să lucrez, mi-aș fi creat anumite condiții, indiferent ce se întâmplă în tribună sau pe telefoane, eu aș fi putut să lucrez cu treburile astea, în asemenea condiții”, a spus Ladislau Boloni, potrivit iAMSport.



„Am făcut o greșeală urâtă față de MM”



Discuțiile nu s-au concretizat, iar Boloni pune acest lucru și pe seama firii sale calculate, specific ardelenească, care a intrat în conflict cu nevoia de decizii rapide de la București.



„În acea perioadă Stoica m-a sunat, echipa încă se numea Steaua, era demult. Marca încă nu se pierduse, de fapt nici nu știu cui aparține, dar nu are importanță. Răspunsul trebuia să îl dau, tipic românesc, poimâine. Iar eu, ca să mă duc la Steaua, ar fi trebuit să mă asigur din mai multe locuri, ca să fie clar ce se întâmplă acolo, când vin sau când trebuie să plec. Cred că eram în țările arabe. Nu-mi amintesc exact.



Eu am făcut odată o greșeală urâtă față de MM Stoica, i-am cerut scuze pentru treaba asta. De atunci nu avem relații deosebite, dar respect reciproc. A fost înaintea acestui lucru. După aceea eu nu am mai primit niciun telefon. Mi se vorbea de Craiova… Păi, nu am ajuns până acolo, pentru că a treia zi deja era anunțat noul antrenor. Iar eu, ardelean fiind, am mestecat bine vinul, nu doream să am probleme. Aud că e greu să lucrezi cu Gigi Becali. Nici cu mine nu e ușor”, a mai spus Boloni.



Boloni nu ar refuza o nouă provocare



Chiar dacă a ajuns la 72 de ani, Boloni nu se gândește încă la retragere. Prezent la București cu ocazia lansării documentarului dedicat carierei sale, fostul selecționer a transmis că este deschis la oferte.



Ultima experiență a lui Boloni pe bancă a fost la FC Metz, unde a strâns 78 de meciuri în două sezoane, reușind o promovare în Ligue 1 înainte de despărțirea din vara anului 2024.

