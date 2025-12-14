Juri Cisotti, cotat la 800.000 de euro, a strâns deja 52 de apariții în toate competițiile, cu opt goluri și 12 pase decisive.



Apogeul a venit joi seară, în etapa a 6-a din Europa League, când FCSB a produs surpriza sezonului, 4-3 cu Feyenoord.



Cisotti a fost omul decisiv, cu două assist-uri, inclusiv pasa pentru golul victoriei din minutul 90+5. Evoluția sa a fost apreciată și de FlashScore, care l-a notat cu 7,8.



Gigi Becali: „Cisotti poate juca oricând și la Real Madrid, și la Barcelona”



După meci, Gigi Becali nu și-a ascuns entuziasmul. Patronul FCSB a vorbit la superlativ despre italian și a anunțat că îi va prelungi contractul.



„Cisotti joacă la orice echipă, și la Real Madrid, și la Barcelona. Orice minge care ajunge la el parcă are magnet. Nu o pierde. Are statură mică, dar se bate cu jucători mult mai înalți și mingea rămâne la el. Mai are un an și jumătate de contract. Cum să nu-i prelungesc?”, a spus Becali la Fanatik.



Campioana României ocupă locul 10 după 19 etape, cu 25 de puncte, bilanțul fiind de șase victorii, șapte remize și șase înfrângeri. „Roș-albaștrii” sunt la cinci puncte de Oțelul, echipa care închide, în acest moment, zona de play-off.



Pentru bucureșteni urmează duelul cu Unirea Slobozia. Cele două formații se vor duela luni seară, nu mai devreme de ora 20:30, LIVE TEXT pe site-ul www.sport.ro.

