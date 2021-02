Croitoru, CRITICI DURE pentru Hankic dupa greseala de curtea scolii a portarului din meciul cu Chindia: "Nu este prima data! Nu invata!"

FC Botosani a castigat in deplasare cu Chindia Targoviste, scor 3-2.

Echipa lui Marius Croitoru a inceput extrem de prost meciul si in minutul 11 Chindia conducea deja cu 2-0.

Popa a deschis scorul in minutul 6 din penalty, iar in minutul 11 portarul Hankic a fost protagonistul unui moment demn de cascadorii rasului. Portarul austriac a scapat in poarta o minge extrem de simpla trimisa de Tiganasu.

Dupa meci, Marius Croitoru l-a criticat dur pe portarul sau pentru aceasta gafa monumentala. Antrenorul de 40 a dezvaluit ca s-a gandit chiar sa il schimbe pe Hankic dupa aceasta greseala si a atras atentia ca nu e prima data cand portarul sau comite o asemenea greseala.

"Asta facem, asta antrenam, asta incercam sa jucam. Am inceput incredibil de prost cu doua greseli mari, cea de-a doua putea sa ne coste foarte mult. Dupa al doilea gol am inceput sa jucam fotbalul nostru, un fotbal frumos, combinativ.

Baietii au dovedit azi ca sunt niste jucatori admirabili. Am reusit sa castigam trei puncte vitale pentru noi pentru a spera in continuare la playoff.

Primul instinct a fost sa il schimb, dar m-am gandit ca l-as darama din punct de vedere psihic, pe el si pe ceilalti jucatori. I-am dat posibilitatea sa isi revina mental. Nu este prima data cand se intampla, a mai facut o data cu Steaua si am luat gol. Nu invata! Pacat ca este un portar bun. Putea sa ne coste, se putea rupe totul dupa tratarea unei faze foarte lejer din partea lui", a declarat dupa meci Marius Croitoru.