Criza economica nu se atinge de fotbal! Gigi Becali, pregatit sa SPARGA BANCA la FCSB: "La fotbal, cresc preturile! O sa bagam foarte multi bani"

Criza economica provocata de pandemia de coronavirus nu va afecta fotbalul, dupa cum sustine finantatorul FCSB, Gigi Becali.

Gigi Becali a anuntat ca desi se preconizeaza o criza economica globala, fotbalul nu se va confrunta cu aceasta situatie, iar puterea sa va creste odata cu trecerea timpului.

Patronul FCSB a anuntat investiti majore pe care se pregateste sa le faca in viitor.

"La fotbal, banii vor creste, nu vor scadea preturile, vor creste. O sa bagam foarte multi bani in investitii. Cand circula banii, toata lumea castiga bani. Banul circula, trece pe la mine, pe la tine si pe la ultimul maturator. O sa crestem si noi economic si o sa vina lumea la stadioane, ca au bunastare. Pentru noi, coronavirusul inseamna bunastare peste un an.

Bineinteles ca e foarte greu. Normal ca e foarte greu. La mine e alta situatia, dar oamenii au dreptate ei. La mine situatia este ca eu sunt angrenat intr-o afacere in care am cumparat si am depozitele pline de marfa. Eu sustin depozitele, adica eu am jucatori de vanzare. Eu, daca nu aveam acum jucatori de vanzare, la revedere, renuntam. Ia luati-o, ma, care vreti! O dadeam cadou!", a declarat Gigi Becali pentru Telekom Sport.