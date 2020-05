Program infernal pentru FCSB dupa ce se va relua Liga 1! Vicecampioana Romaniei e cea mai dezvantajata echipa din play-off! Care este motivul

Liga 1 se va relua cel mai probabil in 12 iunie.

Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a anuntat ca de vineri, 15 mai, echipele pot reveni la antrenamente. Toate cluburile au sustinut ca au nevoie de 4 saptamani pentru a putea reintra in competitie, astfel ca cel mai probabil 12 iunie este data la care va incepe Liga 1.

UEFA a anuntat ca pana pe data de 20 iulie trebuie date echipele care vor pariticipa in cupele europene, ceea ce inseamna ca intreg play-off-ul, dar si semifinalele si finala Cupei Romaniei trebuie sa se joace pana la acea data. Ar fi nevoie pentru acest lucru de 11 date disponibile, 8 meciuri in play-off, dubla din semifinalele Cupei si finala Cupei.

Intre 12 iunie si 20 iunie sunt 6 weekenduri si 5 date intermediare, ceea ce inseamna exact 11 date si totodata un ritm de joc infernal. FCSB este o echipa angrenata in lupa la titlu, dar totodata este prezenta si in semifinalele Cupei Romaniei, fiind si singura din play-off care va juca in aceasta faza a competitiei. Daca vicecampioana Romaniei se va califica in finala comepetitiei, vor avea e jucat 11 partide in 36-37 de zile.