Banii sau ADIO! ULTIMATUM primit de Gigi Becali de la un jucator de la FCSB

FCSB ar putea pierde un jucator important in urma scandalului provocat de faptul ca patronul a bagat mai multi jucatori in somaj tehnic.

Bogdan Planic si FCSB ar putea sa o ia pe drumuri separate dupa ultimul conflict cu patronul FCSB. Gigi Becali l-a bagat pe fundas in somaj tehnic, dupa ce a refuzat injumatatirea salariului.

Odata cu ridicarea starii de urgenta, somajul tehnic nu va mai fi posibil, iar cluburile vor fi obligate sa le plateasca jucatorilor salariile intregi. Astfel, Gigi Becali ar fi obligat sa ii plateasca sarbului cei 15.000 de euro pe care ii lua lunar.

Situatia nu il multumeste pe Planic, care, conform Gazetei Sporturilor cere ca patronul sa ii plateasca cei 30.000 de euro pe care ar fi trebuit sa ii incaseze pe lunile in care contractul i-a fost suspendat.

Sarbul a apelat la avocati, care considera ca masura luata de club nu este justificata din punct de vedere legal si cere ca acordul sa fie respectat. Planic ar fi amenintat echipa cu rezilierea contractului daca nu accepta ca jucatorul sa isi primeasca banii.

Situatia contractuala a jucatorului este oricum incerta, deoarece oficialii clubului sustin ca sarbul mai are contract inca un an, in timp ce Planic si agentul sau afirma ca intelegerea expira in luna iunie.