"Am plecat din Portugalia sa semnez cu ei!" Telefonul care a schimbat totul! Un fost jucator de la CFR Cluj ar fi putut ajunge la FCSB! Cine l-a facut sa se razgandeasca

Un fost jucator de la CFR Cluj ar fi putut ajunge la FCSB.

Fostul jucator al celor de la CFR Cluj, Tony Da Silva, a dezvaluit ca in 2007 cand a venit la CFR, a fost foarte aproape sa ajunga la FCSB.

Acesta a povestit care a fost motivul pentru care nu a mai ajuns la FCSB si ce la determinat sa o aleaga pe CFR.

"Rad si acum cand imi amintesc cum am ajuns la CFR Cluj. Am plecat din Portugalia pentru a semna cu Steaua. Pe drum am primit un telefon de la Semedo, care mi-a spus sa merg la CFR ca sunt mai multi portughezi.

Cand am ales sa merg la CFR, am castigat mai putini bani decat mi-ar fi oferit Gigi Becali. Am mers la CFR pentru a scrie istorie. Daca as fi castigat titlul cu Steaua, era normal. Steaua era atunci in cupele europene, avea o echipa foarte buna. Am ales CFR Cluj pentru ca imi era frica de faptul ca nu ma pot acomodat in alta parte", a declarat Tony Da Silva, la Prosport.

Tony Da Silva a jucat pentru CFR in perioada 2007-2010 si a cucerit doua titluri de campion, trei Cupe ale Romaniei si doua Supercupe ale Romaniei cu formatia din Gruia.