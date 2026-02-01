Universitatea Cluj a învins-o sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, Rapid, în etapa a 24-a din Superligă. Meciul a fost decis de Oucasse Mendy şi Dan Nistor, doi jucători intrați în repriza secundă. Mendy a punctat în minutul 67, iar Nistor în 85' din penalty.
Cristiano Bergodi, săgeți către Ioan Ovidiu Sabău?!
După confruntare, Cristiano Bergodi, antrenorul Universității Cluj, a susținut că și-a preluat elevii cu moralul la pământ după plecarea lui Ioan Ovidiu Sabău.
Bergodi a reclamat și faptul că avea în lot prea mulți jucători de centrul terenului și prea puține extreme. El a subliniat totuși că Sabău, pe care a menționat că îl respectă, folosea un sistem diferit de joc față de al său.
Cristiano Bergodi, care a reușit să urce cu „U” Cluj măcar provizoriu pe locul cinci, a transmis că o calificare în play-off ar fi extraordinară, ținând cont de poziția din clasament din care a preluat echipa. „Șepcile roșii” se aflau, la momentul venirii italianului, pe locul zece.
Bergodi: „Tot respectul, însă Sabău folosea alt sistem de joc”
„Am găsit jucătorii cu moralul la pământ... Jucători buni, dar care nu erau adepții sistemului pe care-l joc eu. Erau mulți jucători la mijloc, mai puține aripi... Și e normal! Tot respectul, însă Sabău folosea alt sistem de joc. Am încercat să-mi adaptez eu jucătorii, să construiesc un stil pentru acești jucători.
Cred că am reușit, dar mai avem încă cinci, șase meciuri. Ar fi super dacă am ajunge în play-off, ținând cont de unde eram”, a declarat Cristiano Bergodi, la conferința de presă de la finalul meciului Rapid - „U” Cluj 0-2.
Echipele din Rapid - „U” Cluj
- Rapid: Aioani – Onea, D. Ciobotariu, Leo Bolgado, Borza – Grameni (K. Keita 58'), Hromada (Petrila 58'), T. Christensen (Vulturar 78') – Al. Dobre (Hazrollaj 78'), D. Paraschiv (Koljic 68'), Moruţan. Antrenor: Constantin Gâlcă
- „U” Cluj: Gertmonas – Mikanovic, J. Cisse, I. Cristea, Chipciu – Codrea, Drammeh (D. Nistor 68') – Macalou, Bic, A. Gheorghiţă (O. Mendy 58') – A. Trică. Antrenor: Cristiano Bergodi
- Cartonaşe galbene: Hromada 20', Onea 42', Aioani 84' / Mikanovic 70', A. Trică 81'
- Arbitri: Florin Andrei - Mircea Grigoriu, Imre-Laszlo Bucsi
- Arbitri VAR: Cătălin Popa - Claudiu Marcu