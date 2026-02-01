Universitatea Cluj a învins-o sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, Rapid, în etapa a 24-a din Superligă. Meciul a fost decis de Oucasse Mendy şi Dan Nistor, doi jucători intrați în repriza secundă. Mendy a punctat în minutul 67, iar Nistor în 85' din penalty.

Cristiano Bergodi, săgeți către Ioan Ovidiu Sabău?!

După confruntare, Cristiano Bergodi, antrenorul Universității Cluj, a susținut că și-a preluat elevii cu moralul la pământ după plecarea lui Ioan Ovidiu Sabău.

Bergodi a reclamat și faptul că avea în lot prea mulți jucători de centrul terenului și prea puține extreme. El a subliniat totuși că Sabău, pe care a menționat că îl respectă, folosea un sistem diferit de joc față de al său.

Cristiano Bergodi, care a reușit să urce cu „U” Cluj măcar provizoriu pe locul cinci, a transmis că o calificare în play-off ar fi extraordinară, ținând cont de poziția din clasament din care a preluat echipa. „Șepcile roșii” se aflau, la momentul venirii italianului, pe locul zece.

Bergodi: „Tot respectul, însă Sabău folosea alt sistem de joc”

„Am găsit jucătorii cu moralul la pământ... Jucători buni, dar care nu erau adepții sistemului pe care-l joc eu. Erau mulți jucători la mijloc, mai puține aripi... Și e normal! Tot respectul, însă Sabău folosea alt sistem de joc. Am încercat să-mi adaptez eu jucătorii, să construiesc un stil pentru acești jucători.

Cred că am reușit, dar mai avem încă cinci, șase meciuri. Ar fi super dacă am ajunge în play-off, ținând cont de unde eram”, a declarat Cristiano Bergodi, la conferința de presă de la finalul meciului Rapid - „U” Cluj 0-2.

