Universitatea Cluj a învins-o sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, Rapid, în etapa a 24-a din Superligă. Meciul a fost decis de Oucasse Mendy şi Dan Nistor, doi jucători intrați în repriza secundă. Mendy a punctat în minutul 67, iar Nistor în 85' din penalty.

Explicația lui Cristi Săpunaru după Rapid - „U” Cluj 0-2

La finalul confruntării, Cristi Săpunaru a explicat unde s-a făcut diferența între giuleșteni și „șepcile roșii”. Simbolul alb-vișiniilor a lăudat tactica lui Cristiano Bergodi. A precizat, de asemenea, că Moruțan și Paraschiv au nevoie de timp de acomodare, dificil de acordat în contextul finalului sezonului regular.

„Nu cred că Rapid a pierdut din cauza acelui penalty (n.r.- cel din care a marcat Nistor). E o greșeală mare, dar nu de asta a pierdut Rapid. Cred că factorul cel mai important a fost tactica celor de la U Cluj. Nu au lăsat Rapidul să respire când intra în ultimii 30 de metri. Asta a făcut ca Rapid să nu aibă ocazii, au fost doar două și cam atât.

Eu am spus-o încă dinainte să vină Paraschiv: o să aibă nevoie de meciuri. Și Moruțan la fel, este un jucător bun, un transfer important, dar trebuie să se integreze într-un sistem. Și ceilalți jucători trebuie să înțeleagă ce face el. E nevoie de timp, însă problema este că nu mai este timp. Mai sunt șase etape, apoi începe play-off-ul.

Săpunaru: „A încurcat că l-a băgat pe Dobre în partea stângă”

Trebuie să te ții aproape de Dinamo și de Craiova. Dacă se face o distanță de șase puncte, e greu să te mai bați. O distanță de un punct sau două poate fi recuperată.

A încurcat că l-a băgat pe Dobre în partea stângă, e un jucător de viteză, liniar, să treci pe picior schimbat...”, a declarat Cristi Săpunaru, la televiziunea Digi Sport.

Șansă pierdută de Rapid de a reveni pe primul loc

Bucureştenii au ratat ocazia de a reveni pe primul loc şi au rămas pe poziţia a treia, cu 45 de puncte, în timp ce Universitatea Cluj are 39 de puncte şi se află pe locul 5.