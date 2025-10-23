Cristiano Bergodi, la Universitatea Cluj! Cine sunt oamenii din staff-ul antrenorului italian

Italianul a revenit în Superliga României.

Cristiano BergodistaffUniversitatea ClujSuperliga
Universitatea Cluj a anunţat, joi, numirea lui Cristiano Bergodi (61 de ani) în funcţia de antrenor principal, într-un comunicat publicat pe site-ul oficial al clubului.

Câştigător a patru trofee în fotbalul românesc, tehnicianul italian a semnat un contract ce se întinde până în 2027.


Staff-ul lui Cristiano Bergodi la Universitatea Cluj

  • Luigi Ciarlantini - antrenor secund
  • Eugeniu Cebotaru - antrenor secund
  • Eugen Cătalin Anghel - antrenor cu portarii
  • Flavius Nistor - preparator fizic

Bergodi îl înlocuieşte pe banca ''şepcilor roşii'' pe Ioan Ovidiu Sabău, care a demisionat din funcţia de antrenor principal al echipei clujene pe 18 octombrie, după meciul pierdut cu FC Botoşani (0-2).

Doar trei echipe din Superligă şi-au schimbat antrenorii cu care au început sezonul, CFR Cluj, Universitatea Cluj şi Petrolul:
FCSB: Elias Charalambous
CFR Cluj: Dan Petrescu (etapele 1-4, 6), Andrea Mandorlini (etapele 5, 8-13), Laurenţiu Rus/Ovidiu Hoban (etapa a 7-a; din etapa a 14-a)

