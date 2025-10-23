Jurnaliștii iberici au întocmit o listă cu zece jucători care pot aduce puncte importante la un preț redus, în popularul joc Fantasy, iar Rațiu este una dintre alegerile etapei.



Calități apreciate de iberici



Specialiștii care au realizat materialul notează că fundașul român "câștigă tot mai mult teren în echipa lui Rayo prin desfășurarea sa fizică și angajamentul defensiv".



Pe lângă siguranța din apărare, un alt argument forte pentru includerea lui Rațiu în echipele de Fantasy este aportul ofensiv. Spaniolii subliniază că românul "se proiectează bine în atac, ceva ce platformele fantasy prețuiesc mult".



Aceștia își încheie caracterizarea numindu-l pe Rațiu "o afacere solidă, fără risc excesiv", având în vedere că prețul său pe piața virtuală este încă unul accesibil. Contextul este considerat ideal: Rayo Vallecano joacă acasă împotriva lui Deportivo Alaves, un meci în care fundașul român are șanse să obțină puncte fie pentru păstrarea porții intacte, fie pentru contribuții ofensive.

