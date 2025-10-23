Înainte să înceapă sezonul, Liverpool a plătit nu mai puțin de 125 de milioane de euro pentru Florian Wirtz, atacantul care a impresionat la Bayer Leverkusen în ultimele cini stagiuni.



La Liverpool însă, Wirtz nu pare în largul său. În 12 apariții nu a înscris niciun gol, iar suporterii de pe Anfield încă așteaptă ca vârful să rupă gura târgului la campioana Angliei.



Florian Wirtz a ajuns la 12 meciuri fără gol la Liverpool și a oferit o declarație surprinzătoare



În victoria de miercuri seară cu Eintracht Frankfurt din Champions League (5-1), Wirtz a oferit două pase decisive și a ajuns la trei assist-uri de când a semnat cu Liverpool.



Fotbalistul a explicat că e conștient că poate oferi mai mult, dar în același timp e satisfăcut cu victoriile echipei.



”Știu că pot face mult, mult mai mult. Cred că a doua repriză a fost foarte bună. Sunt satisfăcut că am câștigat, mă bucur în sfârșit că am contribuit la goluri”, a spus Wirtz, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.



Eintracht Frankfurt - Liverpool 1-5



Rasmus Kristensen a deschis scorul în minutul 26 pentru nemți. Ulterior, Liverpool a marcat gol după gol. Cel care a dat startul recitalului a fost Hugo Ekitike, în minutul 35.



Virgil Van Dijk i-a dus pe englezi în avantaj în minutul 39, iar Ibrahima Konate a majorat diferența la două goluri. Ambele reușite au fost marcate în urma a doua cornere.



În actul secund, Wirtz le-a pasat decisiv lui Cody Gakpo în minutul 66 și lui Dominik Szoboszlai în minutul 70, iar Liverpool a obținut prima victorie după patru eșecuri consecutive.

