Fundaşul croatul Josko Gvardiol, transferat de la RB Leipzig la echipa engleză Manchester City în august 2023, pentru 77 de milioane de lire sterline, al doilea cel mai scump fundaş din toate timpurile, a dezvăluit că a fost la un pas de a renunţa la fotbal pentru baschet, scrie BBC.



Internaţionalul croat de 23 de ani a spus că aproape şi-a abandonat cariera din fotbal când juca pentru Dinamo Zagreb.

Starul lui Manchester City a fost aproape să renunțe la fotbal pentru un alt sport



''Mă gândeam să renunţ pentru că îmi place şi baschetul'', a declarat fundaşul central pentru BBC, potrivit Agerpres



'La vârsta de 16 ani şi în căutarea de minute de joc la echipa de tineret a lui Dinamo Zagreb, Gvardiol a luat în considerare şi alte variante în sport: ''Nu mai eram sigur de fotbal, pentru că atunci când ajungi la terenul de antrenament nu te mai simţi fericit, ştii? Încercam doar să găsesc alte soluţii şi să mă simt mai fericit decât mă simţeam înainte, pentru că toţi prietenii mei jucau baschet.''



Gvardiol a prins însă momentul potrivit şi a intrat în echipa de seniori, câştigând două titluri consecutive cu Dinamo Zagreb, inclusiv un event, înainte de transferul său în Bundesliga pentru 16 milioane de lire sterline - o sumă record pentru un tânăr croat.

