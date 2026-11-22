„DUDU GEORGESCU | 1950–2026. Astăzi, Dinamo a pierdut unul dintre oamenii în dreptul cărora istoria nu mai are nevoie de adjective. Dudu Georgescu a purtat tricoul lui Dinamo între 1973 și 1983. În campionat: 260 de meciuri, 207 goluri. Niciun alt jucător nu a marcat mai mult pentru Dinamo în prima ligă.
A fost de patru ori campion al României, a câștigat Cupa României și a fost golgheterul campionatului în patru sezoane consecutive. În 1975 a marcat 33 de goluri și a câștigat prima Gheată de Aur a Europei. Doi ani mai târziu a repetat performanța, de data aceasta cu 47 de goluri – o bornă care, la vremea ei, împingea mai departe însăși limita europeană a golului.
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Pentru România a jucat de 40 de ori și a înscris 21 de goluri. Iar cele 252 de goluri marcate în prima divizie îl păstrează și astăzi acolo unde a stat aproape o jumătate de secol: în fruntea tuturor marcatorilor fotbalului românesc.
Dincolo de cifre rămâne însă imaginea atacantului cu detentă aproape neverosimilă, omul care putea transforma o centrare într-o sentință și care a aparținut uneia dintre marile generații dinamoviste.
În ultimii peste douăzeci de ani, Canada îi devenise casă. Bucureștiul, însă, și mai ales Ștefan cel Mare, nu încetaseră să-i lipsească. Astăzi îl aducem acasă măcar prin memorie. Drum lin, Dudu Georgescu. Dinamo nu te uită”, a transmis clubul bucureștean.