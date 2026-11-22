„DUDU GEORGESCU | 1950–2026. Astăzi, Dinamo a pierdut unul dintre oamenii în dreptul cărora istoria nu mai are nevoie de adjective. Dudu Georgescu a purtat tricoul lui Dinamo între 1973 și 1983. În campionat: 260 de meciuri, 207 goluri. Niciun alt jucător nu a marcat mai mult pentru Dinamo în prima ligă.

A fost de patru ori campion al României, a câștigat Cupa României și a fost golgheterul campionatului în patru sezoane consecutive. În 1975 a marcat 33 de goluri și a câștigat prima Gheată de Aur a Europei. Doi ani mai târziu a repetat performanța, de data aceasta cu 47 de goluri – o bornă care, la vremea ei, împingea mai departe însăși limita europeană a golului.