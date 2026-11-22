Federația Română de Fotbal a anunțat că va organiza momente de reculegere în memoria lui Dudu Georgescu, fostul mare atacant al lui Dinamo, care a murit la 76 de ani, departe de România.

Decizia luată de FRF după moartea lui Dudu Georgescu

Prin intermediul site-ului oficial, FRF a transmis că omagiul va avea loc înaintea tuturor meciurilor rămase din etapa actuală, dar și la partidele din următoarea rundă, în competițiile organizate de federație, Liga 2 și Liga 3.

„Astfel, în meciurile rămase de disputat în această etapă, precum și la partidele din runda următoare, în competițiile FRF, Liga 2 și Liga 3, se va ține un moment de reculegere înainte de startul partidei”, a transmis FRF.

Dudu Georgescu a fost de două ori câștigător al Ghetei de Aur și a înscris 207 goluri în 260 de meciuri de campionat pentru Dinamo. La nivelul primei ligi din România, a marcat 252 de goluri în 371 de partide, record care nu a fost depășit nici până astăzi.