Decizia a fost luată în contextul înştiinţării oficiale primite din partea Clubului Sportiv Municipal Jiul Petroşani, prin care clubul hunedorean a fost informat că, pe fondul precipitaţiilor abundente şi prelungite din ultima perioadă, suprafaţa de joc a stadionului „Petre Libardi” nu se prezintă în condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea unei partide de fotbal.

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Potrivit comunicării primite, gradul ridicat de umiditate şi îmbibarea terenului cu apă afectează practicabilitatea suprafeţei de joc, iar disputarea meciului în aceste condiţii ar putea conduce la deteriorarea suplimentară a gazonului şi ar putea pune în pericol siguranţa jucătorilor.