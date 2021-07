Universitatea Craiova - FC Arges, LIVE de la 21:30 | Ultimul 'test' pentru echipa lui Ouzounidis inainte de debutul in preliminariile Conference League

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Universitatea Craiova si FC Arges pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Echipa lui Ouzounidis incepe sezonul pe teren propriu si vrea sa lege a treia victorie consecutiva. Craiova vine dupa ce a castigat Supercupa Romaniei in fata CFR-ului, la loviturile de departajare, dar si dupa amicalul cu Pandurii Tg. Jiu, castigat cu 7-0.

De cealalta parte, FC Arges are o infrangere si un egal in meciurile amicale cu Steaua Rosie Belgrad, respectiv Kisvarda. Echipa lui Prepelita vrea sa stearga din memoria fanilor ultimul sezon, cand au incheiat cu trei infrangeri consecutive in playout.

Meciul este unul cu miza importanta pentru moralul jucatorilor Craiovei, care trec ultimul 'test' inainte de debutul in turul doi al preliminariilor Conference League. Oltenii se deplaseaza in Albania, pentru meciul cu Laci, programat joi, 22 iulie.

In sezonul trecut, Craiova s-a impus in meciul tur de la Arges, in timp ce in retur meciul s-a incheiat 1-1. Golurile au fost inscrise de Mamut si Malele.