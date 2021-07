21:30 LIVE TEXT | CFR Cluj - FCU Craiova: Campioana Romaniei incepe cursa pentru un nou titlu in Liga 1

CFR Cluj si FCU Craiova se intalnesc in derbyul zilei din Liga 1.

10:00 Cele doua echipe se intalnesc pentru prima oara in camionatul intern. Duelul ii va pune, unul langa altul, pe Marius Sumudica si Adrian Mutu. Primul este un antrenor cu o experienta mare, fost campion al Romaniei, in 2016, cu Astra. Totusi, Sumudica nu vine foarte concentrat la meci, dupa ce a provocat un accident in urma zu o zi, in Cluj.

De cealalta parte, Adrian Mutu este la prima experienta ca principal al unei echipe de club. A fost presedinre la Dinamo, director tehnic la FC Voluntari, manager la echipa secunda de la Wanda si selectionerul nationalei U21, cu care a participat la ultimul Campionat European.

Meciul va fi arbitrat de Radu Petrescu. Meciul se va juca pe stadionul Dr. Constantin Radulescu, din Cluj.