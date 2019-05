CRAIOVA - VIITORUL LIVE 21:00 | Batalia pentru podium! Invingatoarea isi asigura locul de Europa League. Echipele de start

Urmarim si comentam impreuna Craiova - Viitorul LIVE pe www.sport.ro si Facebook/Sport.ro



Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

CRAIOVA - VIITORUL LIVE

Fazele cheie

Echipele de start

Craiova: Pigliacelli – Martic, Tiago, Acka, Bancu – Mateiu, Fedele, Cicaldau – Barbut, An. Cristea, Mihaila

Viitorul: Cojocaru – Boboc, Tiru, Ghita, De Nooijer – Vina, T. Baluta, Houri – I. Hagi, Rivaldinho, Dragus

Craiova si Viitorul dau batalia finala pentru locul 3 al campionatului, dar si pentru locul care duce in preliminariile UEFA Europa League. Meciul se joaca in aceasta seara pe arena Ion Oblemenco, din Banie. Inaintea partidei, cele doua echipe se afla la egalitate de puncte, 36. In cazul unei remize, Viitorul va fi avantajata, pentru ca oltenii au avut punctele rotunjite in plus la intarea in Play Off.

Daca va pierde astazi, Viitorul va mai avea o sansa la preliminariile Europa League. Conditia va fi sa castige Cupa Romaniei. Viitorul intalneste Astra in finala!

De cealalta parte, daca Viitorul bate astazi, Craiova va trebui sa se roage ca Viitorul sa castige Cupa.

Clasamentul actualizat