MAN CITY - WATFORD, finala Cupei Angliei | Declaratia GENIALA a lui Guardiola inaintea meciului! Ce a spus despre performanta fara precedent a lui City

Manchester City joaca astazi finala Cupei Angliei contra celor de la Watford de la ora 19.00

Campioana Angliei, Manchester City, este in fata unui moment istoric. Echipa lui Pep Guardiola a castigat deja in acest sezon Cupa Ligii Angliei si Premier League, iar astazi o intalneste pe Watford in finala Cupei Angliei.

Intrebat despre oportunitatea de a castiga prima data tripla interna in istoria fotbalului englez, Guardiola a dat un raspuns fantastic: "Prima data in fotbalul masculin. Femeile au reusit" a spus Pep. Guardiola face referire la echipa feminina a celor de la Arsenal, cea care a castigat toate trofeele interne in 4 randuri, in 1993, in 2001, in 2007 si in 2009.

Guardiola considera ca Man City nu e apreciata

"Oamenilor nu le plac invingatorii. Aici, in Spania, in Italia, peste tot. Simtim ca oamenii nostri sunt fericiti cu ceea ce am realizat. O simtim pe strazi, din scrisorile primite. Sunt complet satisfacuti.



Liverpool n-a mai castigat de 29 de ani titlul, este normal ca oamenii sa astepte sa castige, in sfarsit. Daca Liverpool ar fi castigat Premier League ar fi fost o 'realizare incredibila'. Cand City a castigat a fost 'ok, este o realizare'. Cred ca am avut 2 sezoane incredibile, insa pentru a fi cel mai bun trebuie sa astepti ceva mai mult" a mai spus Guardiola.