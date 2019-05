Un campion cu CFR, transfer de 3.000.000 euro la Roma! Stadiul negocierilor si de ce depinde mutarea in acest moment: jucatorul si-a dat acordul

Campion cu CFR Cluj pentru al doilea an la rand, Cristian Manea poate prinde un supertransfer. Nu CFR va incasa, insa, banii, ci Apollon Limassol!

Cristian Manea (21 de ani), campion cu CFR Cluj pentru al doilea an la rand, poate fi protagonistul unui transfer tare in aceasta vara. Imprumutul tanarului international de la Apollon Limassol la Cluj a expirat. Clujenii ar vrea sa il aiba pe Manea in echipa si in sezonul viitor, dar fotbalistul poate ajunge la AS Roma!

AS Roma, negocieri pentru Manea



Potrivit publicatiei Fanatik, AS Roma negociaza cu cipriotii de la Apollon Limassol transferul lui Cristi Manea. Suma oferita este de circa 3.000.000 euro, iar sursa citata scrie ca fotbalistul si-a dat acordul.

Dan Petrescu, antrenorul CFR-ului, a confirmat si el ca Manea nu va mai continua la Cluj si ca e aproape de Italia.

"Manea termina imprumutul si din ce am inteles eu si-a gasit echipa in Italia. Imi doresc multi jucatori, dar ei costa foarte mult, iar cu jucatorii liberi e greu...e greu sa fie mai buni decat jucatorii nostri", a spus Petrescu.

Si Daniel Stanciu, directorul sportiv al CFR-ului, spune ca discutiile intre Apollon si AS Roma sunt reale.

"Vom incerca sa il tinem pe Manea, discutam. Dar din ce am inteles are o oferta foarte buna din Serie A. Ne-am dori sa continuam colaborarea cu el", a spus Stanciu.

De ce depinde mutarea



In acest moment, Roma nu are un antrenor "plin". Veteranul Claudiu Ranieri asigura interimatul dupa despartirea capitolonilor de Eusebio Di Francesco. Astfel, transferul lui Manea ar putea depinde de viitorul antrenor al Romei.