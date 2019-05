Sfarsitul unei ere la Bayern Munchen! Imagini SENZATIONALE pe Allianz Arena cu Ribery si Robben! Ce mesaje au afisat fanii!

Bayern Munchen a castigat campionatul in Germania.

Frank Ribery si Arjen Robben se despart de Bayern Munchen la finalul unui sezon in care bavarezii au castigat pentru al 7-lea an la rand titlul in Bundesliga.

Ribery a petrecut 12 ani pe Allianz Arena, in timp ce Robben a stat 10 ani la Munchen. Fanii au vrut sa le pregateasca o coregrafie speciala, pentru a-si lua ramas bun de la doi dintre cei mai importanti jucatori din istoria clubului.

Performante incredibile la Bayern Munchen

Frank Ribery a castigat cu Bayern 8 titluri in Bundesliga, 5 Cupe ale Germaniei, 5 Supercupe, 1 UEFA Champions League, 1 Campionat Mondial al cluburilor si 1 Supercupa a Europei.

Arjen Robben a castigat de 7 titluri cu Bayern Munchen, 4 Cupe ale Germaniei, 5 Supercupe ale Germaniei, 1 UEFA Champions League, 1 Campionat Mondial al cluburilor, 1 Supercupa a Europei.

