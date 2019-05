BATAIE LA CRAIOVA! ULTIMA ORA: Ultrasii lui CSU s-au batut cu cei ai echipei lui Mititelu in barul lui Gica Craioveanu, inaintea meciului pentru podium Craiova - Viitorul

Craiova si Viitorul se lupta in ultima etapa pentru locul 3 al campionatului.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Craiova si Viitorul joaca in aceasta seara, in Banie, pentru locul 3 al campionatului. Invingatoarea va termina pe podium. In caz de egalitate, Viitorul va fi avantajata, pentru ca oltenii au avut punctele rotunjite in plus la intrarea in Play Off.

Bataie intre ultrasi



Craiova - Viitorul este programat de la ora 21:00. Cu doua ore inaintea partidei, in centrul orasului s-a iscat o bataie intre ultrasi. Suporterii echipei din prima liga s-au batut cu ultrasii formatiei patronate de Adrian Mititelu, FCU Craiova.

Bataia a avut loc chiar in fata barului detinut de Gica Craioveanu si Calancea!