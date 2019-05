Zidane, exemplu pentru toti antrenorii din lume! "Daca nu pot sa iau eu deciziile, atunci o sa plec!" Francezul a rabufnit la conferinta de presa!

Zinedine Zidane a vorbit la conferinta de presa despre situatia de la Real Madrid.

Real Madrid se pregateste sa incheie un sezon foarte slab, fara vreun trofeu castigat. Madrilenii o intalnesc duminica, de la ora 13:00, pe Real Betis pe Santiago Bernabeu.

Inainte de ultima etapa din campionat, Zinedine Zidane a vorbit despre schimbarile care se vor face la finalul acestui sezon. Francezul a rabufnit cand a venit vorba de jucatorii care vor face parte din echipa Realului.

Jurnalistii spanioli l-au intrebat de situatia fiului sau, cel care ar urma sa fie a doua varianta de portar pentru "galactici", chiar daca conducerea clubului are alte planuri.

"Eu o sa decid cine va fi prima si a doua optiune de portar. Este decizia mea. Acest lucru este foarte clar. Daca nu pot sa iau eu deciziile, atunci o sa plec, asta e sigur. Sunt oameni care cumpara jucatori si ne sfatuim impreuna. Numai eu decid, insa, cine intra in primul 11, cine sta pe banca si cine nu prinde lotul", a spus Zidane.

Situatie incerta pentru Keylor Navas

Keylor Navas nu a prins foarte multe minute in acest sezon, iar costaricanul ar urma sa plece de pe Santiago Bernabeu, chiar daca s-a aflat in poarta Realului la cele trei trofee castigate consecutiv in UEFA Champions League.

"Daca mi-am luat la revedere de la el, daca i-am spus sa plece...mai este un joc. Situatia portarilor va fi foarte clara in sezonul urmator. Vom vedea ce se intampla. Nimeni nu stie ce am vorbit cu Keylor. Navas are contract si vedem ce urmeaza", a declarat antrenorul Realului.

"Luca a demonstrat ca merita sa fie la Real Madrid"

Zinedine Zidane a vorbit despre situatia fiului sau, Luca Zidane, cel care ar urma sa devina a doua varianta de portar pentru Real Madrid. Conducerea clubului, insa, il doreste pe Andriy Lunin, portar de 20 de ani, imprumutat in acest sezon la Leganes.

"Nu este vorba ca este fiul meu, dar Luca (n.r. Zidane) si-a petrecut intreaga viata la Real Madrid si a demonstrat ca merita sa fie aici. O sa fie foarte clar si pentru el in sezonul urmator, dar nu i-am anuntat pe cei din club ca el este a doua varianta de portar. Nu este la Real Madrid pentru ca este fiul meu", a adaugat Zidane.