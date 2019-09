CRAIOVA - FCSB LIVE 21:00: Sold out derby. Victor Piturca debuteaza pe banca oltenilor. Echipele probabile

Universitatea Craiova si FCSB se dueleaza pe Ion Oblemenco de la ora 21:00 LIVE pe www.sport.ro, facebook.com/www.sport.ro si in aplicatia Sport.ro!

Victor Piturca debuteaza pe banca Universitatii Craiova intr-un meci incendiar. 30.000 de suporteri au epuizat toate biletele cu cateva zile inainte de partida cu FCSB. Echipa lui Bogdan Vintila are nevoie disperata de puncte dupa ce ajunsese pana pe ultimul loc al clasamentului. Victoria cu Viitorul le da incredere insa ros-albastrilor intr-o revenire, dar si recuperarea jucatorilor accidentati.



Victor Piturca: Vrem sa jucam cu entuziasm!

Noul manager general al Craiovei spune ca vrea sa vada entuziasm din partea jucatorilor sai, care vor fi sustinuti de 30.000 de suporteri.

"Nu cred ca trebuie sa fie emotii. Din contra! Trebuie sa fim fericiti, lumea este dornica de spectacol, de rezultate bune. Am vorbit cu baietii si mai vorbesc, este un meci de fotbal. Eu vreau sa jucam si cu acel entuziasm de a juca pe un astfel de stadion in fata a 30.000 de spectatori", a declarat Victor Piturca la conferinta de presa.



Bogdan Vintila: M-as bucura pentru baieti sa castigam impotriva lui Victor Piturca!

Vintila nu e speriat de numele mare de pe banca adversa si vrea sa produca surpriza.

"Ma bucur ca intalnesc asemenea adversari pentru ca asa devin si eu mai bun. Pentru mine n-ar insemna nimic daca l-as invinge pe Piturca, ci pentru baieti. M-as bucura pentru jucatori. Craiova este o echipa ultraofensiva", a spus si Bogdan Vintila.



Gnohere, Salomao si Cristi Manea, in afara lotului la FCSB

Bogdan Vintila are trei nume importante in afara lotului, insa din motive diferite. Harlem Gnohere are kilograme in plus si a fost pus sa slabeasca, in timp ce Manea este in urma cu pregatirea fizica, iar debutul sau a fost amanat pentru partida din etapa urmatoare cu CFR. Nici Salomao nu a fost inclus in lot. Dennis Man si Olimpiu Morutan au sanse sa ia loc pe banca.



CRAIOVA - FCSB. ECHIPELE PROBABILE

Craiova: Pigliacelli - Matel, Balasa, Acka, Vatajelu - Ivanov, Mateiu, Cicaldau - Mihaila, Markovic, Ivan

Antrenor: Victor Piturca

FCSB: Balgradean - Cretu, Cristea, Planic, Pantiru - Oaida, Pintilii, Tanase - Popa, Hora, Coman

Antrenor: Bogdan Vintila

ISTVAN KOVAKS ARBITREAZA CRAIOVA - FCSB

CCA a delegat un arbitru contestat in acest sezon de FCSB. Gigi Becali l-a numit in inceputul sezonului "o mizerie de om" pe al doilea arbitru roman al momentului. Si oltenii l-au contestat in trecut pe Kovacs.



CRAIOVA - FCSB E SOLD OUT!

Derby-ul dintre Craiova si FCSB se joaca cu casa inchisa. Si FCSB va avea o mica galerie in Banie, aproximativ 250 de suporteri. Oltenii au anuntat epuizarea biletelor intr-un mod original.

— Vericule, mai ai un bilet in plus?

— Vericule, fusera si se dusera!

— Muicaaaaa! Ramasei fara bilet.

— Vericule, ti-am zis ca trebuia sa ne facem abonamente.