"In istorie n-a existat asa ceva! Il vor FCSB si mai multe echipe de afara!" Transferul SURPRIZA pe care il vrea Becali

FCSB se bate cu mai multe echipe din Europa pentru transferul unui pusti senzatie!

Cel putin asta sustine Dumitru Dragomir. Plumbuitu e numele fotbalistului pe care Dragomir l-a remarcat la Daco Getica.

"In toata istoria fotbalului romanesc n-a mai existat asa ceva la varsta lui. Il cheama Plumbuitu, e coleg cu nepotul meu la echipa. Are o viteza fantastica, n-am mai vazut niciodata. Fuge mai tare ca Bolt, dar stie si cu mingea. A venit un francez, invitat de FRF, si le-a facut testul pe care juniorii din Franta sunt obligati sa-l faca inainte sa mearga la nationala. Si-a facut ala crute cand a vazut! A iesit pe primul loc, cu niste cifre senzationale! Sunt cateva echipe din strainatate care i-au facut deja oferta, il vrea si FCSB, dar copilul nu pleaca. La varsta asta, nici eu n-as pleca, are niste conditii excelente la Daco Getica. Asta ajunge fotbalist mare de tot pentru ca e si cuminte", a spus Dragomir la Telekom Sport.