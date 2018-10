Probleme mari inaintea derby-ului cu Craiova! Lovitura primita in plin de FCSB: "Nu cred ca mai joaca anul asta!" Cum va improviza Dica

Craiova - FCSB, duminica, ora 21:00.

Nicolae Dica are probleme serioase inaintea derby-ului cu Craiova din acesta etapa. Antrenorul FCSB nu se va putea baza pe doi fotbalisti esentiali si va fi nevoit, din nou, sa improvizeze.

Mihai Pintilii reprezinta o "problema" mai veche, insa se spera ca jucatorul sa fie recuperat in timp util. Helmuth Duckadam a venit cu o veste proasta. Mijlocasul, accidentat in septembrie la meciul nationalei cu Muntenegru, nu va mai juca in acest an.

Situatia lui Pintilii da peste cap intreg blocul defensiv al echipei. In contextul in care Balasa si Momcilovic sunt si ei accidentati, iar Junior Morais este singurul fundas stanga fara probleme medicale, Dica va fi nevoit sa faca o serie de permutari pentru a asigura apararea.

"Pintilii nu cred ca mai joaca anul asta. Avem probleme. Avem mari probleme in mijlocul apararii, nu stiu cu cine va juca, probabil cu Filip. Planic cred ca joaca. Cred ca nu s-a luat foarte in serios problema fundasului central, pentru ca Momcilovic mai jucase acolo si o facuse destul de bine, cu Planic sau chiar cu Balasa. Nedelcu a fost incercat, asta e altceva. Fiind ambii accidentați, Balasa si Momcilovic, e o problema si trebuie sa improvizezi", a declarat Duckadam pentru DigiSport.

Cum ar putea arata FCSB la meciul cu Craiova: Balgradean - Benzar, Planic, Filip, Junior Morais - Nedelcu, Teixeira (Ovidiu Popescu) - Man, Coman, Morutan - Gnohere