FCSB, campioana la transferuri ratate! Jucatorul refuzat de Becali care face senzatie in Liga 1: Putea fi noul Gnohere

FCSB a ratat unul dintre cei mai buni jucatori ai Ligii 1.

Elvir Koljic putea ajunge la FCSB in vara, insa in locul lui a fost preferat Raul Rusescu.

Bosniacul in varsta de 23 de ani, care face senzatie la Craiova, ar fi putut ajunge la FCSB, acolo unde putea fi un inlocuitor pentru Gnohere, scrie Gazeta Sporturilor.

Koljic a fost cumparat, insa, de Craiova cu 500.000 de euro.

FCSB a cautat in vara o rezerva pentru Harlem Gnohere, insa l-a preferat pe Raul Rusescu pentru aceasta pozitie.

Koljic face senzatie la Craiova, acolo unde a marcat cinci goluri in cinci meciuri.

Gigi Becali a mai ratat un jucator care a ajuns la olteni. De doua ori. Mitrita putea ramane la FCSB pe vremea cand echipa "a imprumutat" tinerii de la Viitorul pentru Youth League. A doua oara, Mitrita putea ajunge la FCSB chiar inainte de a semna cu Craiova. Becali a ezitat atunci cand i s-a propus jucatorul pentru doar 700.000 de euro. Oltenii s-au miscat mai repede si l-au transferat.

Acum, Becali vrea sa isi repare greseala. Doar ca il costa 3 milioane de euro. Cel putin, asta e oferta pe care o face Craiovei.

"Singurul jucator pe care l-as vrea la ora asta este Mitrita. In rest, nu am pe cine. Mitrita e mai bun ca toti, si ca Tanase, Coman, si joaca cel mai bun. Inainte sa-l ia Craiova am fost contactat: 'Domne, vrei sa-l iei cu 700.000 de euro?' Dar am ezitat si cand am vrut sa-l iau, era prea tarziu ca discutase deja cu Craiova", a declarat Gigi Becali la ProX.