ULTIMA ORA | Verdictul UEFA dupa incidentele de la FCSB - Hajduk Split! Ce se va intampla la urmatorul meci de pe National Arena din cupele europene

UEFA a decis sa o amendeze cu 16.000 de euro pe FCSB dupa incidentele de la partida cu Hajduk Split, castigata de echipa lui Nicolae Dica cu 2-1. In plus, un sector va fi inchis pentru urmatoarea partida din cupele europene disputata pe propriul teren de FCSB, in jur de 1.000 de locuri, scrie Telekom Sport.

Sanctiunea vine dupa ce Dragos Nedelcu, mijlocasul FCSB-ului, a fost lovit in cap de un obiect aruncat din peluza. Vicecampioana Romaniei a fost sanctionata pentru modul in care a organizat partida.

FCSB este recidivista, fiind sanctionata in trecut pentru incidente in tribuna dupa partidele cu Bayern, Fiorentina, Ujpest, Napoli, Utrecht, TSKA Sofia sau Dinamo Kiev. Doar dupa partidele cu Shelbourne, Ujpest si Dinamo Kiev s-a ajuns la suspendarea terenului din cauza unor mesaje considerate rasiste.



