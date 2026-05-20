Oficialii ardelenilor îi acuză pe olteni că au încercat să îl convingă pe Edvinas Gertmonas să semneze cu echipa din Bănie chiar înaintea finalei Cupei României și a meciului decisiv pentru titlu.

Informația a fost confirmată de președintele lui „U” Cluj, Radu Constantea, care susține că portarul lituanian i-a recunoscut faptul că a fost contactat de Craiova.

„L-am întrebat pe Gertmonas și mi-a spus că da, a fost ofertat de Craiova înaintea acestor meciuri. Eu am aflat după jocuri, dar nu am absolut niciun motiv să-l bănuiesc de ceva anume, e profesionist 110 la sută.

De ce nu ne-a informat? Acest lucru nu știu să vă spun, dar ce pot să spun e că Universitatea Craiova nu s-a comportat fair-play”, a declarat Constantea pentru Golazo.ro.

Acținarul Cosmin Moldovan ar fi implicat

Potrivit sursei citate, unul dintre acționarii minoritari ai Craiovei, Cosmin Moldovan, ar fi fost implicat în tentativa de a-l convinge pe Gertmonas să ajungă în Bănie prin intermediul unui apropiat.

Gertmonas se află în ultimele luni de contract cu „U” Cluj, astfel că negocierile nu ar încălca regulamentul, însă momentul ales a stârnit un val de nemulțumiri în tabăra ardelenilor.

Portarul lituanian a fost titular în finala Cupei României, pierdută dramatic de clujeni la loviturile de departajare, însă ulterior a fost rezervă în partida decisivă pentru titlu de pe „Ion Oblemenco”. În locul său a fost folosit Ștefan Lefter, eligibil pentru regula U21.

Gertmonas, care va împlini 30 de ani pe 1 iunie, are șanse minime să continue la „U” Cluj, deși a primit o ofertă de prelungire. Goalkeeper-ul are pe masă propuneri mai avantajoase din Turcia și Polonia și este foarte aproape de despărțirea de echipa ardeleană.