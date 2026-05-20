Jaqueline Cristian, magnifică: victorie imensă, la Strasbourg, și un cec pe măsură. Urmează marea provocare

Românca de 27 de ani își continuă parcursul dătător de speranță, în vederea French Open 2026 (24 mai – 7 iunie).

Semne bune are Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului, pentru iubitorii tenisului din România. 

Sorana Cîrstea (36 de ani) tocmai a atins cea mai bună clasare din carieră, după cum Sport.ro a arătat aici. Iar la Strasbourg, în ultimul turneu de pregătire înaintea balului parizian, Jaqueline Cristian (27 de ani, 33 WTA) își continuă marșul triumfal. După ce a eliminat-o pe americanca McCartney Kessler (26 de ani, 47 WTA) în minimum de seturi, 6-1, 6-1, astăzi, românca a obținut o nouă victorie.

În duelul cu daneza Clara Tauson (23 de ani, 21 WTA), Jaqueline Cristian s-a impus după un meci de o oră și 48 de minute, tot în minimum de seturi: 6-1, 7-5.

Acest rezultat a propulsat-o pe sportiva din România, în sferturi, unde o va întâlni pe Daria Kasatkina (Australia, 29 de ani, 62 WTA). Aceasta e fosta ocupantă a locului 8 mondial și semifinalistă, la French Open 2022. 

Jaqueline Cristian, în formă bună înainte de French Open

Jaqueline Cristian, bonus mare și o urcare în ierarhia WTA

Pentru succesul obținut în fața lui Tauson și accederea în sferturile de la Strasbourg, Jaqueline Cristian și-a asigurat un cec în valoare de 60,810 de euro.

În clasamentul live, actualizat în timp real, românca e acum pe 36, având 1,327 de puncte.

La Strasbourg, calificarea în semifinale valorează 119,030 de euro. Aceasta va fi, așadar, miza financiară a duelului Jaqueline Cristian – Daria Kasatkina.

În acest sezon, sportiva din România a adunat 15 victorii și 12 înfrângeri.

