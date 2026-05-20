Jaqueline Cristian, magnifică: victorie imensă, la Strasbourg, și un cec pe măsură. Urmează marea provocare

Semne bune are Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului, pentru iubitorii tenisului din România.

Sorana Cîrstea (36 de ani) tocmai a atins cea mai bună clasare din carieră, după cum Sport.ro a arătat aici. Iar la Strasbourg, în ultimul turneu de pregătire înaintea balului parizian, Jaqueline Cristian (27 de ani, 33 WTA) își continuă marșul triumfal. După ce a eliminat-o pe americanca McCartney Kessler (26 de ani, 47 WTA) în minimum de seturi, 6-1, 6-1, astăzi, românca a obținut o nouă victorie.

În duelul cu daneza Clara Tauson (23 de ani, 21 WTA), Jaqueline Cristian s-a impus după un meci de o oră și 48 de minute, tot în minimum de seturi: 6-1, 7-5.

Acest rezultat a propulsat-o pe sportiva din România, în sferturi, unde o va întâlni pe Daria Kasatkina (Australia, 29 de ani, 62 WTA). Aceasta e fosta ocupantă a locului 8 mondial și semifinalistă, la French Open 2022.