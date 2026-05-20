România a abordat calificările French Open 2026 (24 mai – 7 iunie) cu două sportive: Miriam Bulgaru (27 de ani, 235 WTA) și Irina Begu (35 de ani, 211 WTA).

Din păcate, ambele au fost eliminate, ratând șansa intrării pe tabloul principal, performanță care, în acest an, valorează 87,000 de euro. Prima care a fost învinsă a fost Bulgaru, în turul I al calificărilor: 5-7, 0-6 cu chinezoaica Hanyu Guo (28 de ani, 168 WTA).

Irina Begu s-a descurcat mai bine, câștigându-și prima partidă de pe tabloul calificărilor: 2-6, 6-3, 6-4 cu bulgăroaica Yaneva (19 ani, 222 WTA). Astăzi însă, în duelul cu olandeza Suzan Lamens (26 de ani, 129 WTA), sportiva din România a pierdut, în mod agonizant.

După o partidă-maraton, de 3 ore și 15 minute, Begu a fost învinsă cu 4-6, 7-6, 3-6.

Dacă ar fi avansat în meciul decisiv, pentru intrarea pe tabloul principal, Irina și-ar fi asigurat un cec în valoare de 48,000 de euro. Așa însă, va fi răsplătită cu 33,000 de euro pentru prezența ei în turul II al calificărilor.