Acum, după promovare, Sepsi vrea să găsească o soluție pentru ca Niczuly să devină liber de contract din vară. Portarul are un an întreg fără meciuri oficiale, ținând cont că a fost scos definitiv din lot.

Fost căpitan la Sepsi și câștigător a două Cupe ale României, Niczuly a avut un scandal-monstru cu acționarul Laszlo Dioszegi în urmă cu câteva luni, acesta fiind motivul principal pentru care a fost ”scos din schemă”. Acum, șefii clubului speră să găsească o soluție pentru ca înțelegerea să fie reziliată.

Roland Niczuly, un an fără meciuri oficiale: ”Trebuie să ne înțelegem”

Attila Hadnagy, directorul sportiv al lui Sepsi, spune că cele două părți nu s-au înțeles pe plan financiar, motiv pentru care nu s-a ajuns încă la o despărțire. Niczuly ar mai avea un contract valabil pentru încă un sezon.

„Roland Niczuly este încă jucătorul nostru, încă nu ne-am înțeles la bani. Eu zic că suntem acolo, la finalizare, să ne înțelegem și să plece din vară. Mai are un an de contract, eu zic că trebuie să înțeleagă și el că trebuie să caute altceva, că aici s-a terminat, nu mai este dorit. Trebuie să înțeleagă și el și trebuie să ne înțelegem”, a spus Hadnagy, pentru Sport.ro.

Niczuly a ajuns la Sepsi în 2016, de la U Cluj, iar de atunci a bifat 303 meciuri pentru echipa patronată de Laszlo Dioszegi. După retrogradarea în Liga 2, portarul titular al echipei din Sfântu Gheorghe a fost Bogdan Ungureanu (18 ani), împrumutat de la Rapid.

Attila Hadnagy: ”Obiectivul? Locurile 10-12”

„Pot să zic că suntem o nou-promovată, după ce am stat opt ani, am câștigat cupe, am jucat în Europa. Nu va fi ușor impactul cu Liga 1, nu avem un obiectiv foarte îndrăzneț în primul an, dar să fim și noi în primii 10-12, să fentăm barajul și, Doamne ferește, retrogradarea. Vedem, luăm pas cu pas”, a mai spus Hadnagy.

Sepsi OSK a retrogradat în Liga 2 în sezonul 2024/25, după ce în sezonul regular a terminat pe locul #7 cu 41 de puncte, la șase puncte distanță de locurile de play-off. În play-out echipa a avut o evoluție foarte slabă, terminând cu doar 26 de puncte, după o singură victorie, două remize și șase înfrângeri.