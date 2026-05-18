După despărțirea de FCSB și mutarea în Turcia, tehnicianul român a încheiat sezonul cu patru înfrângeri consecutive pe banca lui Gaziantep: 0-3 cu Eyupspor, 0-2 cu Beșiktaș, 1-2 cu Goztepe și 1-2 cu Bașakșehir.

Mirel Rădoi îl vrea pe Edvinas Gertmonas la Gaziantep

Prima mutare pregătită de Mirel Rădoi vine chiar din Superliga României. Marius Șumudică susține că Gaziantep negociază transferul lui Edvinas Gertmonas, portarul celor de la U Cluj.

Internaționalul lituanian își încheie contractul cu formația ardeleană și poate pleca liber de contract în această vară.

„Gertmonas, ca să vă dau o informație, este aproape de a ajunge la o înțelegere cu Gaziantep. Trebuie găsite fondurile necesare pentru transfer. O sumă modică, dar știu că mai vin și alte procese pe care le au turcii. Gertmonas rămâne liber și este în negocieri avansate cu Gaziantep”, a spus Marius Șumudică la Fanatik.

Portarul lituanian a ajuns la U Cluj în primăvara lui 2024, de la Zalgiris, și a devenit rapid titular incontestabil în poarta ardelenilor.

Potrivit Transfermarkt, portarul cu 25 de selecții pentru naționala Lituaniei are o cotă de piață de 1,4 milioane de euro.