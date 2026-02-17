Rapid a primit o veste proastă în săptămâna derby-ului. Portarul Marian Aioani pare că nu are nicio șansă să fie pe teren contra lui Dinamo, după accidentarea suferită în ultima rundă, la 1-3 pe terenul celor de la Farul.

Marian Aioani s-a accidentat înainte de Rapid - Dinamo

Aioani s-a accidentat în prima repriză a meciului cu Farul, la scorul de 1-0 pentru gazde, și nu a putut continua partida. În locul său a fost introdus Dejan Iliev.

Cu patru zile înaintea meciului cu Dinamo, Rapid a oferit câteva detalii despre situația lui Marian Aioani, titularul de drept dintre buturile giuleștenilor.

"Marian Aioani se află sub supraveghere medicală, după ce a resimțit dureri la nivelul coapsei în timpul partidei cu Farul Constanța. În urma testelor efectuate, portarul nostru va urma un program de recuperare, iar durata estimativă a absenței va fi stabilită în perioada următoare", a transmis Rapid.

Astfel, la partida cu Dinamo ar urma să apere Dejan Iliev, nord-macedoneanul care a semnat în această iarnă cu Rapid, după ce a fost achiziționat de la UTA Arad.

Iliev (30 de ani) a mai fost folosit de Costel Gâlcă în două partide - integralist la remiza cu Petrolul (1-1) și aproximativ 60 de minute în eșecul cu Farul (1-3), după accidentarea lui Aioani.