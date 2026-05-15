Ștefan Târnovanu (26 de ani) a redevenit rezerva adolescentului Matei Popa (19), după plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB la Gaziantep.

Costel Pantilimon, sprijin pentru Ștefan Târnovanu

Fost portar al naționalei, Costel Pantilimon și-a arătat din nou sprijinul față de situația lui Târnovanu. Pantilimon l-a sfătuit să își păstreze echilibrul mental și să continue să se antreneze bine, chiar dacă se simte nedreptățit.

„Îl sfătuiesc, în primul rând, să nu cedeze mental e cel mai important. Să aibă în continuare grijă de starea lui, să se pregătească la fel de bine cum a făcut-o și până acum. Dacă se vor ivi posibilități să meargă unde este mai apreciat și se poate expune, cred că ar fi bine.

În momentul de față, eu îl identific cu FCSB. Îl văd unul din oamenii importanți ai clubului cel puțin din ultimii trei, patru ani. Acum, el știe mai departe ce îi va rezerva viitorul. Dacă vorbim de un transfer sau de continuitate la FCSB, depinde foarte mult de anturajul lui și ce se va întâmpla în club”, a declarat Costel Pantilimon, prezent la un eveniment organizat de SOS Satele Copiilor.

204 meciuri a adunat Ștefan Târnovanu la FCSB, alături de care a cucerit Superliga de două ori. El mai are în palmares și Supercupa României, adjudecată tot în două rânduri.

4 selecții a strâns Târnovanu în poarta României.

selecții a strâns Târnovanu în poarta României. 27 de apariții a înregistrat Costel Pantilimon pentru națională.

Costel Pantilimon, unul dintre portarii români cu un CV impresionant

Costel Pantilimon s-a format la Aerostar Bacău, de unde a fost descoperit de Poli Timișoara în 2006. Manchester City l-a adus în 2011 de la clubul bănățean, plătind în schimbul serviciilor sale 3,8 milioane de euro.

Portarul cu 27 de selecții pentru naționala României este singurul fotbalist din istoria țării noastre care a câștigat Premier League. A realizat această performanță alături de „cetățeni” în două rânduri, în sezoanele 2011-2012 și 2013-2014.

Din 2014, de când și-a încheiat socotelile cu Manchester City, fostul internațional român a mai evoluat pentru echipele Sunderland, Watford, Deportivo la Coruna, Nottingham Forest, Omonia și Denizlispor. De la formația turcă s-a retras pe 31 martie 2021.