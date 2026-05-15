Hugo Broos, selecționerul Africii de Sud, va anunța lotul pentru Campionatul Mondial din această vară pe data de 27 mai.

Bafana Bafana se află în Grupa A, alături de Cehia, gazda Mexic și Coreea de Sud.

Conform presei sud-africane, fundașul central Siyabonga Ngezana de la FCSB nu va fi convocat de selecționer pentru turneul final!

Cu sau fără Ngezana la CM 2026?

”Mamelodi Sundowns va domina defensiva. Continuitatea și coeziunea vor defini linia de fund Bafana Bafana, iar Mamelodi Sundowns este aici baza”, a anunțat publicația locală The South African, care a și numit ”pilonii” defensivei lui Hugo Broos: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba și Khulumani Ndamane.

Cei trei aduc naționalei ”atât disciplină tactică, dar și pedigree continental și vor fi acompaniați de căpitanul lui Orlando Pirates, Nkosinathi Sibisi”.

Conform The South African, fundașii care vor fi convocați pentru Mondial sunt: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (toți de la Mamelodi Sundowns), Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire, SUA), Ime Okon (Hannover 96, Germania), Samukelo Kabini (Molde FK, Norvegia) și Thabang Matuludi (Polokwane City).

Care sunt problemele fundașului lui FCSB

Pentru compartimentul defensiv, echipa națională are de gestionat o situație complicată. Siyabonga Ngezana este o piesă de bază, însă se confruntă cu probleme de sănătate în acest final de sezon, aspect care poate cântări decisiv în alegerea lotului final.

„Siyabonga Ngezana rămâne pe tușă din cauza unei accidentări, ceea ce ridică îndoieli serioase cu privire la pregătirea sa pentru Cupa Mondială. Absența sa ar fi o pierdere semnificativă, având în vedere importanța sa ca titular în centrul apărării”, a transmis și publicația Africa Soccer.

La FCSB, Ngezana a jucat ultima dată pe 20 aprilie, în 3-2 cu Farul din play-out (doar 12 minute pe final), iar în ultimele trei runde nu a fost în lot.