Gigi Becali poate profita de situația unui fotbalist de perspectivă al unei rivale. Fundașul central Matei Ilie (23 de ani) și-a pierdut locul de titular la CFR Cluj în favoarea lui Marian Huja (26).

Matei Ilie, dorit de Gigi Becali la FCSB

Patronul celor de la FCSB va fi preocupat să restructureze lotul echipei sale după un sezon dezamăgitor, în care singurul obiectiv intern rămas este reprezentat de calificarea în preliminariile Conference League de la baraj.

Becali va fi orientat în special pe zona defensivă, care a cauzat cele mai mari probleme în stagiunea actuală la FCSB. Matei Ilie este o dorință mai veche a latifundiarului, care a mai făcut în trecut afaceri cu CFR Cluj. Cea mai recentă a fost aducerea lui Daniel Bîrligea pentru 3.000.000 de euro.

În cazul lui Matei Ilie, finanțatorul liderului din play-out va trebui să plătească o sumă cuprinsă între 1.500.000 și 2.000.000 de euro, potrivit spuselor lui Ioan Varga, patronul „feroviarilor”.

Decizia lui Ioan Varga

„Într-adevăr, am primit o ofertă de 900.000 de euro pentru Matei Ilie, dar suma este prea mică pentru pretențiile noastre. Matei Ilie va rămâne la echipă până în vară. Este decizia mea! Între 1.500.000 și 2.000.000 de euro este prețul, să fie clar!”, a comunicat în iarnă Varga.

La rândul său, Becali și-a recunoscut interesul atât pentru Matei Ilie, cât și pentru Mario Tudose de la FC Argeș: „Nu putem să-i luăm acum (n.r.- în iarnă). La vară, la vară! Dacă-i iau pe ăștia doi, om m-am făcut”.

CFR Cluj a refuzat în trecut oferte din Rusia și din zona Golfului pentru Matei Ilie.