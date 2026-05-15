Un număr impresionant de echipe engleze sunt pe urma starului chilian

Internaționalul chilian Dario Osorio este la mare căutare printre echipele din Premier League. Formațiile interesate de transferul său sunt Arsenal, Liverpool, Aston Villa, Tottenham, Brighton&Hove Albion, Everton, Crystal Palace, Fulham și Bournemouth, iar actualul club speră să obțină peste 40 de milioane de euro de pe urma cedării sale. Acesta a fost cumpărat pentru 5.2 milioane de euro, în august 2023, și mai are contract cu Midtjylland până în iulie 2030.

Jucătorul de atac este comparat din punct de vedere al calității sportive cu mai faimoșii săi compatrioți Alexis Sanchez, Arturo Vidal, Marcelo Salas și Ivan Zamorano, care au jucat la cele mai puternice cluburi din Europa.

Poate evolua ca extremă și mijlocaș dreapta

Dario Esteban Osorio Osorio (22 de ani / 184 cm) este născut la Hijuelas (regiunea Valparaiso) și s-a format la juniorii cluburilor Santiago Wanderers, Escuela Municipal Hijuelas și Universidad de Chile. La nivel de seniori a evoluat pentru Universidad de Chile (2021-2023) și FC Midtjylland (2023-2026).

Are 23 de selecții și 2 goluri pentru naționala statului Chile, iar în palmares are Danish Superliga (2023-2024 / + alte 2 locuri secunde), Danish Cup (2025-2026) și Danish Superliga Goal of the Year (2024-2025). Este jucător de picior stâng, dar poate evolua ca extremă dreapta și mijlocaș dreapta și este cotat la 10 milioane de euro.

Osorio și FC Midtjylland au fost adversarii FCSB, în faza ligii din Europa League 2024-2025, când "roș-albaștrii" au câștigat meciul de pe Arena Națională cu 2-0. Danezii au pierdut apoi în faza play-off-ului de calificare în optimile de finală contra lui Real Sociedad (1-2, 2-5).

