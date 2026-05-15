Becali exclude din start numirea antrenorului la FCSB: ”Aveam contractul semnat, dar mi-am dat seama că suporterii nu-l vor!”

Până atunci, însă, FCSB trebuie să numească un nou antrenor principal. După plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep, Lucian Filip a stat pe banca roș-albaștrilor, însă acesta nu deține licența PRO, motiv pentru care Becali este nevoit să găsească un nou antrenor principal. Finanțatorul echipei este decis să îl convingă pe Elias Charalambous, însă nu pare că antrenorul cipriot va accepta să revină la FCSB pe acest final de sezon.

Gigi Becali a vorbit despre o eventuală numire a lui Marius Șumudică pe banca echipei sale. Chiar dacă patronul de la FCSB a recunoscut că îl apreciază pe fostul antrenor al Rapidului, spune că Șumudică nu ar putea fi instalat niciodată la FCSB.

Motivul? Finanțatorul s-a lovit de refuzul suporterilor, iar Becali nu are de gând să se pună rău cu suporterii roș-albaștrilor, care au susținut echipa chiar și în cele mai dificile momente din acest sezon, mai ales când FCSB a ratat calificarea în play-off. Marius Șumudică a fost aproape să semneze cu gruparea patronată de Gigi Becali, dar înțelegerea a picat în ultimul moment.

”Din punctul meu de vedere, nu am nicio treabă, dar sunt unii suporteri care mai vorbesc cu el și îi spun: <<Da, băi, Șumi, da, sigur!>>, dar mie îmi spun: <<Nu, domn-le!>>. Cred că îi spun așa de bun simț. Nu are cum, eu credeam că se va putea, și aveam contractul semnat cu el atunci, mă înțelesesem cu el, dar mi-am dat seama că nu există să îl vrea la FCSB, nu îl vor. Să zicem că aranjează el cu 10-15, dar sunt mii și mii care nu îl vor. Și nu fac împotriva suporterilor niciodată în viața mea, pentru că le sunt recunoscător pentru că au susținut echipa și au fost drepți și au susținut FCSB și nu au ținut cont de surogatul Steaua”, a spus Gigi Becali la Fanatik.