Costel Pantilimon l-a sfătuit pe Matei Popa să profite de conjunctura favorabilă pe care i-a oferit-o regula U21 la FCSB, demonstrând că este un portar care poate să îi ofere echilibru echipei sale.

Costel Pantilimon, îndemn pentru Matei Popa

Matei Popa a adunat 10 meciuri la FCSB în sezonul curent, în care a menținut poarta intactă în trei rânduri și a încasat 11 goluri. Popa l-a înlocuit pe Ștefan Târnovanu după FCSB - CFR Cluj 1-4 din 25 ianuarie 2026.

„L-am urmărit foarte puțin pe Popa. E un copil în momentul de față. A prins o conjunctură bună, iar de asta trebuie să profite. E important pentru el să aibă continuitate, să arate că are potențial, că poate da echilibru echipei și să devină un portar matur”, a declarat Costel Pantilimon pentru Sport.ro.

Pantilimon: „Cluburile ar trebui să se implice mult mai mult”

Ulterior, Pantilimon a explicat că, inclusiv pentru binele echipei naționale, cluburile ar trebui să se implice mai mult în dezvoltarea copiilor și juniorilor, ci nu doar să fie preocupate să bifeze respectarea regulii U21.

„Problema cu regula U21 este că mulți copii au dispărut după ce li s-a terminat perioada de eligibilitate. Mulți s-au pierdut, ceea ce iarăși ridică un semn de întrebare. Cluburile cresc jucătorii sau se folosesc pe moment de regula asta și atâta tot?

Aici e o problemă destul de mare, pentru că sunt foarte multe poziții pe care echipa națională, în momentul de față, nu se poate baza. Foarte greu mai găsești un atacant, foarte greu găsești un jucător care să facă diferența, pentru că toată lumea care folosește un under îl folosește la număr sau prin benzi.

Sunt rare cazurile în care jucătorii under sunt și de valoarea în care să facă diferența sau să ajungă în punctul în care să merite și datorită valorii, pe lângă vârstă. Cluburile ar trebui să se implice mult mai mult în a crește, a educa și a pregăti juniorii de la 14, 15, 16 ani pentru a face pasul la nivelul Ligii 1”, a adăugat fostul portar al naționalei.

Costel Pantilimon, unul dintre portarii români cu un CV impresionant

Costel Pantilimon s-a format la Aerostar Bacău, de unde a fost descoperit de Poli Timișoara în 2006. Manchester City l-a adus în 2011 de la clubul bănățean, plătind în schimbul serviciilor sale 3,8 milioane de euro.

Portarul cu 27 de selecții pentru naționala României este singurul fotbalist din istoria țării noastre care a câștigat Premier League. A realizat această performanță alături de „cetățeni” în două rânduri, în sezoanele 2011-2012 și 2013-2014.

Din 2014, de când și-a încheiat socotelile cu Manchester City, fostul internațional român a mai evoluat pentru echipele Sunderland, Watford, Deportivo la Coruna, Nottingham Forest, Omonia și Denizlispor. De la formația turcă s-a retras pe 31 martie 2021.